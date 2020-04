DN: Ulltveit-Moes selskap tapte 2,2 milliarder i fjor

innenriks

Tallene fra Brønnøysundregistrene ble lagt ut mandag kveld. Der framgår det at egenkapitalen i Umoe Gruppen er ned fra 3,2 milliarder kroner til én milliard kroner ved inngangen til 2020. Hovedårsak til kjempesmellen er nedskrivning av selskapets finansielle eiendeler for rundt like mye som regnskapet går i minus.

Investor, grunnlegger og hovedeier av Umoe-gruppen, Jens Ulltveit-Moe, ønsker ikke å kommentere milliardtapet og henviser Dagens Næringsliv til konsernsjef Jarle Roth.

– Det har vært velkjent at vi har jobbet med omstilling og restrukturering av Umoes portefølje. Det er også velkjent at det har vært utfordringer knyttet til Brasil og Rec Silicon. Tapene i fjor er en konsekvens av de endringene vi gjorde, sier administrerende direktør Roth.

Umoe-gruppens finansielle investeringer, inkludert unoterte aksjer og lån til datterselskaper, utgjorde i fjor 1,163 milliarder kroner, mot drøyt 3,2 milliarder kroner året før.

