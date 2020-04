95 prosent av elevene i Asker og Bærum møtte opp

innenriks

– Det har nesten gått bedre enn forventet å få elevene med på nye regler og rutiner, sier Kai Erik Lund, direktør for oppvekst i Asker kommune, til Budstikka.

Tilbakemeldingene han har fått fra skolene, tyder på at under fem prosent av elevene er blitt holdt hjemme, selv om de er friske. Tilsvarende høyt oppmøte, på rundt 95 prosent, rapporterer skoleledelsen i Bærum.

– Dette viser at vi har greid å formidle at det er trygt for barna å komme tilbake til skolen. Og at barn og foreldre ønsker seg tilbake til normalen, sier Lund.

Det er 27 barneskoler i Asker og 29 i Bærum

