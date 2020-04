Regjeringen vil ha iskanten i området med 15 prosent isfrekvens

innenriks

– Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

På grunn av truede sjøfugl vil også regjeringen gjøre det ulovlig å lete etter olje i området rundt kystsonen i Troms og Finnmark, fra 65 til 105 kilometer ut fra kysten, i hekketiden.

Den politisk betente saken handler i praksis om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass.

Sårbart område

Under en pressekonferanse der regjeringen la fram nye forvaltningsplaner for havområdene, understreket klima- og miljøministeren at i Barentshavet har klimaendringene gitt seg utslag i en langtidstrend med økte havtemperaturer, minkende isdekke og store økologiske endringer, særlig i de nordligste delene.

Han sa videre at klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp.

– Lenger sør

De faglige rådene har vært delte. Oljedirektoratet kjempet for en grense der det er 30 prosent sannsynlighet for at det kommer is. Miljøekspertene i utvalget har anbefalt å legge iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is.

– Når vi får ulike råd, må vi som politikere ta valg. Etter en samlet vurdering har regjeringen valgt å sette grensen for iskantsonen som særlig verdifullt område og for petroleumsvirksomhet ved 15 prosent isfrekvens, sa Rotevatn.

– Grensa ved 15 prosent isfrekvens går lenger sør enn den grensa som lå i iskantmeldinga i 2015, og den er i større grad en føre-var-tilnærming for å ivareta miljøverdiene, fortsatte han.

