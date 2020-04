Regjeringen legger fram sin plan for iskanten

innenriks

Den politisk betente saken handler i praksis om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass. Iskant-avgjørelsen kommer som en del av en stortingsmelding om forvaltningsplaner for de norske havområdene som legges fram i statsråd fredag.

Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, olje- og energiminister Tina Bru og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har varslet en pressekonferanse klokka 12 hvor de skal presentere planene.

Torsdag meldte både Dagens Næringsliv og TV 2 at regjeringen har bestemt seg for å flytte iskanten sørover i den nye forvaltningsplanen for Barentshavet som legges fram fredag. Iskanten skal heretter defineres som området der det er 15 prosent sjanse for sjøis i april, sier kilder til de to mediene.

Det vil i praksis si at Barentshavet nord ikke åpnes for oljevirksomhet. Vedtaket innebærer et kompromiss mellom det faglige rådet fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet.

