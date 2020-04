Nye språkkrav i integreringsloven

innenriks

Den nye loven skal stille tydeligere krav til den enkelte flyktning og til kommunene, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen foreslår å erstatte kravet om et visst antall timer norskopplæring med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk.

Det foreslås også å innføre et krav om at de som underviser i norsk etter integreringsloven, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse som skal tilsvare 30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk.

– Dette er den største endringen i integreringspolitikken på nesten 20 år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Rundt 3.500 lærere underviser i norsk etter dagens introduksjonslov. Om lag 53 prosent av disse vil trenge kompetanseheving etter den nye loven.

Melby mener koronakrisen viser at det å bo i Norge og ikke forstå språket, kan by på store utfordringer. Hun peker blant annet på at blant koronasmittede med kjent fødeland, er 25 prosent født utenfor Norge.

– Det er viktig at alle som bor i Norge, har like muligheter til å lykkes, og at de er kapable til å delta og bidra i samfunnet, sier hun.

