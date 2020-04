Norge får lederrolle i internasjonal koronakonferanse

innenriks

– Jeg er glad for at Europakommisjonen og G20-landene nå tar initiativ til en stor internasjonal konferanse for å samle støtte til vaksineutvikling, diagnostisering og behandling av covid-19, sa statsminister Erna Solberg (H) under den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

I en pressemelding skriver Statsministerens kontor at Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har tatt initiativ i G20-kretsen til en virtuell giverlandskonferanse som skal samle politisk og økonomisk støtte til å bekjempe korona-pandemien.

– Koronavirus Global Response Summit arrangeres den 4. mai, og statsminister Erna Solberg vil være med å lede dette initiativet, skriver Statsministerens kontor.

– Med vårt lange engasjement i globale helsespørsmål er det naturlig at Norge stiller opp når vi blir bedt om å være med på og lede en slik konferanse, sa Solberg under pressekonferansen fredag.

Statsministerens kontor skriver at Norge i forbindelse med konferansen spesielt vil vektlegge arbeidet med vaksineutvikling og distribusjon gjennom vaksinealliansene CEPI og GAVI, men også bidra til å samle internasjonal støtte for samarbeid for å utvikle bedre behandling og testing.

