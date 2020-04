innenriks

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe sier til NRK at de følger Folkehelseinstiuttets anbefalinger, men at det er en utfordring å holde to meters avstand på et fly.

Men nå jobber Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Samferdselsdepartementet og flynæringingen mer å finne gode rutiner for dette, opplyser helseminister Bent Høie (H) til kanalen.

Arbeidet ble satt i gang like etter påske, da flere begynte å ta fly igjen.

