Kommuneoverlege i Bærum mener de mistet kontrollen over koronautbrudd på sykehjem

I tillegg til de ni døde har 13 beboere og 34 ansatte fått påvist koronasmitte ved Vallerhjemmet, skriver Budstikka.

De ansatte har ifølge tillitsvalgte uttrykt at kommunens tiltak kom for sent. De viser til at den første pasienten med koronavirus ble oppdaget 26. mars, men ekstraordinære tiltak ikke satt i gang før 13. april.

– Vår vurdering fram til da var at det var tilstrekkelig å følge de nasjonale, helsefaglige rådene. Men på et tidspunkt mistet vi den nødvendige kontroll og oversikt, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

