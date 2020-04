Helsedirektoratet undersøker om man igjen kan besøke eldre på sykehjem

innenriks

– Vi kommer til å gi i oppdrag til Helsedirektoratet om å se på hva som er muligheten for å både ivareta smittevern, men samtidig åpne opp for mer kontakt med pårørende, sier Høie til NRK.

Svaret kom etter at Frp-leder Siv Jensen tok til orde for en veileder for sykehjemmene.

Hun mener det er uverdig at beboere på sykehjem har vært uten besøk i mange uker under koronakrisen.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til å legge til rette for at pårørende kan besøke sine eldre på sykehjem, sier hun.

(©NTB)