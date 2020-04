Tangen offentliggjør millionregnskap fra USA-seminaret

innenriks

– Dette seminaret ble planlagt og gjennomført da jeg jobbet med finans i London. Jeg hadde på det tidspunktet ingen planer eller tanker om at jeg skulle bli ansatt i en offentlig stilling i Norge. Som offentlig tjenestemann er jeg selvfølgelig klar over at jeg ikke vil kunne arrangere og finansiere denne typen seminarer, sier Nicolai Tangen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

I pressemeldingen offentliggjør Tangen hva de ulike delene av seminaret kostet.

Leide privatfly for 13 millioner

Mat og drikke kostet nær 9.000 kroner per gjest, mens hotellutgiftene kom på nær 3.000 kroner per natt per gjest. Fra før er det kjent at intimkonserten med Sting kostet én million dollar, tilsvarende rundt 10 millioner norske kroner. Konserten med Greogory Porter kostet rundt 2,5 millioner kroner, mens Sara Bareilles fikk 1,5 millioner kroner for sin konsert.

– Det er ikke vanlig at seminardeltakere som betaler reise, kost og losji, betaler for underholdning. Jeg betaler derfor disse konsertene selv, sier Tangen.

Han skriver også at de to flyene han leide, som reiste tur-retur Oslo-Philadelphia og London-Philadelphia, kostet henholdsvis 5,3 millioner kroner og 7,8 millioner kroner å leie.

Ifølge VGs utregninger ble den samlede kostnaden for fly, hotell og mat og drikke for dem som reiste fra Oslo, 160.120 kroner per gjest. Mesteparten av dette utgjøres av flyturen, som kostet 142.656 kroner per gjest. Her har VG lagt til grunn at regningen deles på 37 personer, som var antallet som fløy til Oslo, mens det var 34 som fløy til USA.

Samfunnstopper deltok

Tangen dekket alle utgiftene til det mye omtalte seminaret, hvor også avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup og mange andre samfunnstopper var invitert.

Flere av dem som deltok har de siste dagene bedt om å få betale egne utgifter til mat, drikke, hotell og reise.

– Det skal de selvsagt få muligheten til. Jeg ønsker full åpenhet om dette seminaret og deler derfor her informasjon om hva seminaret kostet, sier Tangen.

Han sier at det likevel ikke er naturlig at deltakerne skal betale for flyene, men legger til at en tur-retur-billett mellom Oslo og Philadelphia på business klasse i november i år vil koste 31.248 kroner.

Seminaret har fått mye oppmerksomhet de siste dagene på grunn av at avtroppende oljefondssjef Slyngstad kunngjorde sin avgang måneden før seminaret. I mars ble Tangen kunngjort som ny sjef for oljefondet. Flere har tatt til orde for at ansettelsesprosessen nå bør granskes.

