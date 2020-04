Ni personer dømt i omfattende narkosak i Nordland

innenriks

De ni personene ble tiltalt etter at politiet i 2018 beslagla 14 kilo amfetamin og 7 kilo hasj fra en bolig i Vågan i Lofoten, ifølge NRK.

Politiet mener at de har vært et organisert nettverk som over tid har forsynt flere nordlandskommuner med narkotika

En mann i 30-årene anses som sakens hovedmann og dømmes til ti år og seks måneders fengsel. Mannen nekter straffskyld.

En annen mann i 30-årene er dømt til fem år og tre måneders fengsel. Han har fått betydelig strafferabatt for å ha tilstått og bidratt til å oppklare saken.

En kvinne i 20-årene er dømt til ni års fengsel for blant annet å ha satt ut kureroppdrag. Hennes forsvarer Finn Ove Smith sier at de vil anke dommen.

En mann i 40-årene er dømt til fire år og ni måneders fengsel, blant annet for å ha overlevert narkotika til underselgere i Lofoten, mens en mann i 60-årene er dømt til åtte års fengsel. Narkotikaen ble beslaglagt i hans bolig.

En mann i 20-årene er dømt til fem år og fem måneders fengsel for transport av narkotika.

I tillegg er en kvinne og to menn er dømt til rundt to års fengsel. To av dem får sone dommen som samfunnsstraff.

(©NTB)