Ni menn siktet etter øltyveri for millioner hos Mack i Balsfjord

innenriks

– Alle de siktede er menn og er mellom 20 og 50 år, sier Katrine Grimnes ved Midt-Troms politidistrikt til Nordlys.

Mack mistenker at tyveriet kan ha pågått i flere år. De jobber fortsatt med en gjennomgang av hvor mye øl som kan være stjålet fra bryggeriet. Administrerende direktør Roger Karlsen i Mack har tidligere anslått at det på bare to måneder har blitt stjålet øl for flere millioner kroner.

Politiet ble først varslet om det mulige tyveriet i februar i år. Etter nøyere varetelling og gjennomgang av bruk av adgangskort og overvåkingsbilder, gikk politiet til pågripelse av en av de ansatte for to uker siden.

Til sammen er ni personer nå siktet i saken, deriblant en annen med tilknytning til bryggeriet. De siktede kommer fra ulike kommuner i Troms. Det er uklart hva de ulike mennene er siktet for.

(©NTB)