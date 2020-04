Immunolog mener muslimer bør bryte fasteregler på grunn av koronaepidemien

innenriks

Under ramadan skal mange av Norges rundt 200.000 muslimer avstå fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang, som i praksis utgjør 17 timer.

Til NRK sier Spurkland at hun mener koronaepidemien er så alvorlig at normale fasteregler ikke bør følges. Hun advarer om at tørre slimhinner øker risikoen for virusinfeksjoner, og at det antas at dette også gjelder koronaviruset.

Det er ikke nok å skylle munnen med vann, som er tillatt under fasten, mener hun.

Muslimsk Dialognettverk mener at det ikke går an å lempe på fastereglene, men at det er opp til hver enkelt å avgjøre om man er frisk nok til å faste.

Islamsk Råd Norge sier til kanalen at Spurklands råd ikke er godt nok vitenskapelig bevist at vil fungere mot koronasmitte, og at de har forhørt seg med flere eksperter før fastemåneden.

– Vi tar hensyn til smittevernreglene og ser hvordan det går, sier informasjonsansvarlig Yasir Ahmed i Islamsk Råd.

(©NTB)