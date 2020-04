Røe Isaksen om Tangen-seminaret: – Jeg gjorde dårlige vurderinger

innenriks

Tirsdag ble det kjent at hotellregningen likevel ikke ble betalt av departementet da Røe Isaksen i egenskap av næringsminister deltok på påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangens påkostede seminar i Philadelphia i november 2019.

Selv ble arbeids- og sosialministeren kjent med saken mandag. Dagen etter innkalte han altså pressen.

– Feil i departementet

– Som sagt har det vært klart at departementet skal betale for hotellet, dette står også i reiseregningen min. Men ved en feil i departementet har de ikke betalt regningen. Dette ordnes det nå opp i, sier Røe Isaksen, som tidligere har sagt at både reise og hotell ble betalt av departementet,

– Hvordan har denne feilen oppstått?

– Det må du nesten spørre Næringsdepartementet om. Men det skyldes rett og slett en feil eller misforståelse i departementet, sier Røe Isaksen til NTB.

– Riktig å delta

Samtidig står han fast ved at det var relevant for ham å delta som daværende næringsminister på seminaret, men innrømmer at han burde ha stilt flere spørsmål rundt arrangementet i forkant.

– Dette var et arrangement hvor folk deltok i svært forskjellige roller og på svært forskjellige premisser: Noen som personlige venner, noen som forretningsforbindelser, noen som foredragsholdere og noen i egenskap av sine posisjoner, sa Røe Isaksen da han innkalte til pressebrifing tirsdag.

– Jeg fokuserte på at dette var en konferanse, men burde sett tidligere at noen av deltakerne var der som privatpersoner og venner. Det skaper uklarhet om arrangementet og fører til betimelige spørsmål i ettertid, sa han.

Erkjenner dårlige vurderinger

Røe Isaksen understreker at det ikke var snakk om en privat invitasjon og framholder at han ikke er venn av Nicolai Tangen og har ikke hatt noen rolle i å ansette Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Samtidig ser jeg også at jeg har gjort noen vurderinger som var dårlige eller mangelfulle og må ta selvkritikk for det – selv om det var vurderinger som jeg den gang mente sto seg, sier han.

Røe Isaksen har tidligere erkjent at han kunne vært mer åpen om at han skulle delta på seminaret. Nå utdyper han:

– Jeg burde ha vært ekstra nøye med åpenhet fra min side. Jeg burde ha forsikret meg om at konferansen sto i den offentliggjorte kalenderen for besøket i USA, ikke bare i min kalender.

I tillegg har han erkjent at han skulle meldt inn til Stortingets såkalte gaveregister at han ble påspandert under oppholdet.

– Jeg har ikke meldt inn noe av dette som en gave fordi det ikke er et gaveelement her for min del. Som sagt er jeg ikke venn av Tangen, og jeg var på tjenestereise, sier han.

Tillit

– Hvilke følger kan denne saken få for din tillit som statsråd?

– Det er også et spørsmål du må stille til andre enn meg. Men jeg er opptatt av at når det kommer saker der det stilles rettmessige spørsmål, skal jeg svare ordentlig på det.

– Men forstår du at denne saken sett utenfra kan framstå som uryddig?

– Jeg skjønner at folk reagerer dersom dette framstilles som en ren festhelg. Men det var det ikke, det var en konferanse. Som næringsminister er det viktig å møte folk fra internasjonalt næringsliv og være til stede på ulike arenaer, sier Røe Isaksen, som ikke vil uttale seg om saken kan ha svekket tilliten til Nicolai Tangen.

– Det skal jeg kommentere hvis jeg en dag blir politisk kommentator, sier statsråden.

