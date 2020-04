Over 1 million masker og munnbind stoppet av tollere

innenriks

60.000 munnbind og masker som ikke er godkjent, er blitt stoppet i Kristiansand. I tillegg er en større forsendelse fra Kina stoppet, melder NRK.

– Vi fikk dokumentasjon på at én million masker og munnbind var bestilt fra Kina. Vi fikk mistanke om at dette ikke var godkjent utstyr. Vi kontaktet Legemiddelverket, som støttet oss, sier seksjonssjef Helge Breilid i Tollregion Sør-Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det ikke er holdepunkter for å si at piratkopier er et utbredt problem, men han har hørt om flere tilfeller.

