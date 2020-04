Vestre Viken HF går til grønt beredskapsnivå – unntatt Bærum sykehus

innenriks

Det skriver helseforetaket på egne nettsider.

«Helseforetaket planlegger nå for å øke aktiviteten innen ordinær pasientbehandling. Samtidig har helseforetaket planer klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Rutiner for adgangskontroll og besøksforbud videreføres,» heter det.

Vestre Viken HF, som omfatter sykehusene Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, har mandag 14 innlagte pasienter med koronasmitte. Ni av disse ligger på Bærum sykehus, skriver VG. På det meste har 41 pasienter med koronasmitte vært innlagt i helseforetaket, ifølge Helsedirektoratets tall.

