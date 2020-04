innenriks

Veilederen gjelder for private og offentlige tannklinikker og gir råd om oppmøte og avstand i lokalene, pasienthåndtering, behandlingsrom, håndtering av arbeidstøy og hvordan håndtere koronasmitte på tannklinikken.

Helsedirektoratet understreker at det fortsatt er høy risiko for smitteoverføring i tannhelsetjenesten på grunn av den tette kontakten mellom pasient og behandler og ber tannklinikker være ekstra oppmerksomme på ikke å bli en arena for smittespredning.

