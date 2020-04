Måling: Rundt halvparten av nordmenn tror koronaepidemien i Norge varer til jul

innenriks

Det kommer fram i Infacts ukentlige undersøkelse om koronatiltakene i Norge, som utføres på vegne av Nettavisen og Amedia.

3.098 personer er intervjuet i mandagens undersøkelse.

12,4 prosent svarer at det er for mye tiltak her i landet. Det er opp 1 prosentpoeng fra de to siste ukene.

Flest i Nordland mener tiltakene er for strenge, etterfulgt av Agder og Rogaland. Færrest i Vestland og Innlandet mener det er for mange tiltak.

Fortsatt har folk flest stor tillit til myndighetene. Dessuten er det færre denne uken som svarer at de frykter for helse, økonomi og eldre slektninger.

Flere er forberedt på en langvarig koronaepidemi.

48,6 prosent svarer at de tror koronaepidemien i Norge vil vare til jul, mens 18,6 mener den vil vare i flere år. 14,5 prosent tror at den vil vare fram til sommeren.

Mandag er det færre som mener at det ikke er nok tiltak i Norge. 12,6 prosent svarer at det er for lite tiltak, ned fra 15,8 prosent sist mandag. Flest i Troms og Finnmark mener tiltakene er for svake.

Generelt er nordmenn fornøyde med myndighetenes tiltak. 66,9 prosent mener det er innført passe med tiltak, opp fra 64 prosent forrige uke.

(©NTB)