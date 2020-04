Kraftig økning i arbeidsledige innvandrere i mars

innenriks

I absolutte tall var det en økning fra 26.820 helt ledige blant innvandrere i februar 2020 til 87.200 i mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er over en tredobling av antallet ledige innvandrere. I befolkningen for øvrig var veksten mye større, fra 38.600 til 213.100, det vil si en nesten dobbelt så stor vekst. Ledighetsprosenten gikk her opp fra 1,7 til 9,1 prosent.

I februar utgjorde innvandrere 41 prosent av de ledige, mens denne andelen er gått ned til 29 prosent i mars. Denne endringen skyldes ifølge SSB i all hovedsak koronasituasjonen.

(©NTB)