Ansettelsen av oljefond-sjef Nicolai Tangen skal opp i representantskapet i Norges Bank

Representantskapet fører tilsyn med driften av Norges Bank.

Bakgrunnen er VGs reportasjer i helga om Nicolai Tangens seminar med en rekke samfunnstopper i USA, fem måneder før han ble utnevnt til leder for Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet.

På seminaret deltok daværende sjef Yngve Slyngstad, som blant annet fikk en flytur bekostet av Tangen, noe han nå selv har sagt burde vært betalt av Norges Bank.

– Vi har innkalt den faste komiteen i representantskapet i Norges Bank til møte tirsdag, sier leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, til VG.

– Agenda er å eventuelt be om et ekstraordinært møte i representantskapet for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelse av Tangen.

Nicolai Tangen ble utnevnt til leder for Statens pensjonsfond Utland – best kjent som oljefondet – 26. mars i år. Han ledet da hedgefondet Ako Capital, som han grunnla i 2005, og var på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

Avviser anbefaling

Slyngstad skal ifølge VG ha kjent Tangen i fire år, men avviser å ha spilt inn Tangens navn for dem som var ansvarlige for ansettelsen av ham som ny sjef for oljefondet. Han bekrefter likevel over avisen at stillingen var noe man snakket om på seminaret, som ble arrangert på Tangens gamle universitet i Pennsylvania i november.

– Selvsagt var det et tema på seminaret. Jeg hadde levert min oppsigelse 25. oktober, og seminaret til Tangen var midt i november. De lurte på hvorfor jeg ville slutte og hvem som burde ta over. Det var ikke et spesielt tema mellom Tangen og meg, sier Slyngstad til VG.

Dekket kost og losji

Norges Bank varslet lørdag kveld at de ville undersøke om reisen Slyngstad var med på, ble foretatt i tråd med bankens etiske regelverk.

Foruten hjemreisen, dekket Tangen hotell og andre kostnader i dagene Slyngstad tilbrakte på seminaret.

Slyngstad har bekreftet at det var som sjef for oljefondet at han deltok på seminaret.