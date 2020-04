Epidemiolog frykter barnehageåpning vil føre til økt smitte

innenriks

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag og at skolene kan følge opp om en uke. Kvåle mener det er risikofylt, og påpeker at man ikke vil kunne se effekten før det er for sent.

– Jeg synes at vi burde ha vært mer forsiktige enn vi er nå. Vi vet for lite om konsekvensene, og ett problem ved å evaluere effekten av åpningen er at det tar 14 dager før vi kan se resultatene, sier han til Klassekampen.

Han er spesielt bekymret for områder hvor smittefaren fremdeles er høy, som i blant annet Oslo øst og Bergen.

