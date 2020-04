Skattedirektør Hans Christian Holte blir ny Nav-sjef

innenriks

Utnevnelse er på åremål i seks år, og Holte tiltrer fra august.

– Jeg vil jobbe for et Nav som i møte med brukerne sine er ydmyke, åpne og imøtekommende. Nav er i en kritisk fase med mange utfordringer, og jeg vil gjerne bidra til å løse de utfordringene best mulig, sier Hans Christian Holte i en pressemelding.

55 år gamle Holte var nok den mest profilerte av de elleve søkerne til å ta over for Sigrun Vågeng (69), som slutter som Nav-sjef i august. Han har vært skattedirektør siden 2013, og fikk i fjor høst forlenget sitt åremål.

Han har tidligere blant annet vært direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og ledet etableringen og utviklingen av direktoratet. Han har også vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, samt avdelingsdirektør i både Helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet.

– Som skattedirektør har Hans Christian Holte solid erfaring fra ledelse av en stor, landsdekkende etat med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er overbevist om at han er rett person til å lede Nav i en krevende tid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).