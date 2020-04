Søkbart hvem som får koronakompensasjon

innenriks

– Åpenhet er et viktig virkemiddel for å hindre misbruk og sikre at ordningen har legitimitet, sa Jan Tore Sanner (H) på pressekonferansen om regjeringens kontantstøtteordning fredag kveld.

Det er Skatteetaten som skal forvalte kompensasjonsordningen til bedrifter, og som har ansvar for forsvarlig forvaltning og etterkontroll. Skattedirektør Hans Christian Holte opplyste at det er Skatteetaten skal levere den søkbare innsynsløsningen.

– Detaljene kan jeg ikke gi akkurat nå. Men vi vil ha denne løsningen klar i løpet av veldig kort tid, sier Holte til NTB.

– Etter hvert som opplysningene kommer inn, vil det også være åpenhet om hva som er tildelt, sier han videre.

Lørdag 18. april kan bedrifter som av staten har blitt pålagt å stenge, søke om kompensasjon. Mandag 20. april kan øvrige bedrifter og selskaper levere sine søknader.

Hvis alt går som planlagt, så vil pengene være på konto hos de første bedriftene allerede på mandag.

