Oslo Børs stiger fra start – oljeprisen faller

innenriks

Etter en halvtimes handel hadde hovedindeksen på Oslo Børs steget med 2,5 prosent.

Oppturen kommer trolig blant annet som følge av at USAs president Donald Trump natt til fredag varslet en gradvis gjenåpning av landet, noe som kan påvirke verdensøkonomien positivt.

Samtidig steg USA-børsene og de toneangivende Asia-børsene i løpet av torsdag og natt til fredag.

– Det er naturlig å anta at den positive stemningen i Asia vil hjelpe børsene i Europa i dag, inkludert Oslo Børs, skrev analytiker Roger Berntsen i banken Nordnet i sin morgenrapport før åpning.

Oljeprisen falt samtidig fredag formiddag. Et minutt før børsåpningen klokken 9 var prisen på et fat nordsjøolje 28,49 dollar, men et kvarter senere lå prisen på 27,84 dollar.

