Musikkorps får spille 17. mai – med rikelig avstand mellom rekkene

innenriks

Regjeringen jobber med forslag til hvordan landet skal feire nasjonaldagen samtidig som smittevernhensyn skal ivaretas. Mange har lurt på om det blir korpsmusikk i år.

Kulturministeren bekreftet at lokale korps kan spille, men det må ikke følge mange mennesker etter eller stå mange tett langs veien.

– Det er 2 meter i alle retninger, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens daglige pressekonferanse om koronaviruset.

Om marsjeringen blir litt så-som-så, får vi ta det med godt humør og legge det på sjarmkvota, mente han. Likeså om nivået på korpsmusikken lider litt under mangel på øving.

Korpsene kan øve, men må overholde 2-metersregelen. Fram til 17. mai må de dessuten holde på smittevernreglene om å begrense øving til fem og fem personer i hver gruppe.

Allsang kl. 13

Nordmenn bør feire nasjonaldagen ved å synge «Ja, vi elsker» i allsang klokken 13 på 17. mai, foreslår kulturministeren. En slik felles opplevelse vil bli en flott markering, mener han.

– Kanskje er det noe som blir stående i ettertid, at det var dette vi gjorde, sa han da han presenterte ideen.

Presis klokken 13 vil Forsvarets ni anlegg avfyre salutt, med 21 skudd. Direkte etterpå vil Det Norske Solistkor synge nasjonalsangen, og Raja håper at hele folket vil synge med.

– Jeg håper folk vil åpne vinduer, gå ut på balkongen, gå ut på gata – med 2 meters avstand – og synge «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt, sa han.

Flaggheising gjennomføres

Flaggheising og kransenedleggelser vil kunne gjennomføres mer eller mindre som normalt, men også her vil man måtte begrense antall deltakere. Og sørge for at alle holder god avstand.

Raja viste til at det i år er 75 år siden frigjøringen etter andre verdenskrig, og at kransenedleggelse vil oppleves ekstra følelsesmessig for mange.

– En veldig hyggelig markering kan ikke ende med at mange mennesker blir smittet, sa han.

Leker på idrettsplasser og samlinger kan også gjennomføres, men i mindre grupper som overholder smittevernreglene, understreket han.

Flere forslag kommer

Raja sier oppdaterte råd og forslag kommer 4. mai slik at nasjonaldagsfeiringen kan planlegges i mer detalj.

– Når jeg de siste ukene har vært i kontakt med 17. mai-komiteer rundt om i landet, blir jeg imponert over kreativiteten og samarbeidet lokalt. Jeg er trygg på at feiringen er i de beste hender, sa Raja.