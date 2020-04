innenriks

Det bekrefter flere leger overfor VG.

Lege og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo peker på at det skumleste med covid-19 er at man kan bli alvorlig syk uten å legge særlig merke til det selv, og hun sier at dette gjør sykdommen uforutsigbar.

I en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening pekes det på at også pasienter i 40-årene har blitt svært syke raskt, etter å ha vært tidligere friske eller med beskjedne tilleggssykdommer.

(©NTB)