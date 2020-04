Harryhandlere risikerer å miste lønn og sykepenger

innenriks

Arbeids- og velferdsdirektoratet leverte torsdag utkast til ny forskrift til Sosial- og Arbeidsdepartementet, skriver NRK.

– Den skal tydeliggjøre konsekvensene av å pådra seg karantene med vitende og vilje, for eksempel ved å reise til Sverige for å handle, sier fungerende Nav-direktør i Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Flere har reagert etter at NRK onsdag skrev at over 2.000 personer er satt i karantene etter å ha påskehandlet i Sverige. Å krysse grensen utløser 14 dagers karantene, noe de handlende trolig var klar over.

Nå kan grensehandlere risikere å miste lønn, sykepenger eller dagpenger i karantenetiden.

– Den nye forskriften vil være på plass i løpet av kort tid, trolig innen noen få dager, sier Emilsen.

