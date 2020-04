Veileder for barnehager: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

innenriks

Det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.