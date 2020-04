innenriks

– Jeg tar avgjørelsen til etterretning, men jeg er skuffet – både over dommen og over prosessens som har vært. Domstolene har nå slått fast at det ikke var ulovlig, men det betyr ikke at det er har vært rettferdig, sier Chelliah til Medier24.

Chelliah ble sagt opp i en nedbemanningsprosess våren 2018. Begrunnelsen for oppsigelsen var manglende kompetanse. Chelliah hadde da vært i NRK i 19 år og var ansatt i Østlandssendingen.

Han tapte saken både i tingretten og lagmannsretten.

