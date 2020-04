Brundtland advarer mot angrep på WHO

innenriks

– WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående koronakrisen, sier Brundtland i en uttalelse til NTB.

Brundtland, som ledet Verdens helseorganisasjon (WHO) for rundt 20 år siden, påpeker også at organisasjonen spiller en viktig rolle for å forebygge kriser som koronapandemien.

– Det siste vi nå trenger, er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale felles globale institusjon, sier den tidligere statsministeren og WHO-sjefen.

Under en pressekonferanse natt til onsdag norsk tid sa Trump at han inntil videre stanser USAs bidrag til WHO. Han beskyldte organisasjonen for å ha holdt tilbake informasjon om hvor farlig koronaviruset er.