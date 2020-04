Bergensbanen åpner igjen i løpet av natten

innenriks

Bane Nor melder onsdag kveld at det er svært dårlig vær på fjellet som forsinker feilretting og åpning mellom Haugastøl og Finse. Banen skulle vært åpnet klokka 19, men de dårlige forholdene forsinket kraftig

– Det ser likevel ut til at vi kan åpne strekningen for trafikk sent onsdag kveld/natt til torsdag, opplyser operatøren.

Godstoget som sporet av er trukket vestover, og et arbeidstog som kjørte seg fast under berging onsdag, har også kommet løs fra snøen.

Bergensbanen ble stengt etter at et godstog sporet av 00.37 natt til onsdag på vei vestover. Ingen personer ble skadd da toget sporet av med én aksling på lokomotivet like vest for Gråskallen tunnel, som ligger om lag 12 kilometer øst for Finse.

Utstyr og mannskaper for berging kom på plass, men det var lenge uklart hvor lang tid jobben ville ta, og hvor store skader det hadde blitt på sporet.

Vy har kjørt busser mens togstrekningen har vært stengt.

Rundt klokken 13 lyktes mannskapene i å løfte godstoget tilbake på skinnene, og prognosen var å åpne banen klokka 19, men været ble vanskeligere utover kvelden og forsinket åpningen.

