Trondheim og Bergen godt i gang med åpning av skoler og barnehager – blir delvis utsatt i Oslo

Tirsdag ble det klart at ikke alle barnehagene i Oslo vil åpne igjen førstkommende mandag, slik regjeringen legger opp til.

Men alle barnehagene skal være åpne innen fredag, lover oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Vi vil bruke dagene fremover til å forberede en åpning, sier hun til NTB.

Fulgte ikke råd

For en uke siden kunngjorde regjeringen en gradvis oppmyking av koronatiltakene med gjenåpning av barnehagene førstkommende mandag 20. april, mens småskolen (1.-4. klasse) og SFO følger en uke senere.

Imidlertid har regjeringen valgt ikke å følge rådet fra Helsedirektoratet om å skille mellom områder med mye og lite koronasmitte.

Oslo har vesentlig større smitteforekomst enn resten av landet.

– Selv om vi begynner å se positiv effekt av tiltakene vi har satt inn i Oslo, er det sannsynlig at vi trenger mer tid enn andre steder før vi kan åpne opp igjen for fullt, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

– For tidlig

Mange mener uansett det er for tidlig med gjenåpning. I en undersøkelse som Kantar har laget for TV 2, svarer drøyt 40 prosent at de mener det er for tidlig å sende barna tilbake til barnehager og skoler. 46 prosent mener tida er inne.

På internett sirkulerer nå flere underskriftskampanjer som tar til orde for at skoler og barnehager fortsatt skal holde stengt.

Først torsdag, kun én arbeidsdag før barnehagene skal gjenåpne, vil den nasjonale veilederen for smittevern være på plass.

Større byer som Bergen og Trondheim har likevel jobbet for fullt med å forberede gjenåpningen av barnehagene og skolene.

– Vi sitter ikke og venter på veilederen før vi begynner å planlegge. Veilederen vil bare være en ekstra hjelp, sier kommunalsjef for skole i Trondheim, Eva Elisabeth Belboe, til NTB.

Kritiserer regjeringen

I Bergen kritiserer imidlertid byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) regjeringen for å komme sent på banen med veilederen. Det ble for krevende å vente, sier de to til Klassekampen.

– Vi begynte å utarbeide et eget regelverk og en egen veileder i påsken, sier Valhammer.

Arbeidet er krevende, medgir kommunaldirektør for barnehage skole og idrett i Bergen, Trine Samuelsberg.

– Det er mye som skal organiseres – bemanning, ytterligere renhold, hvordan vi kan bruke byggene på en måte som sikrer godt smittevern, sier hun.

Utfordringer i kø

I Trondheim ser rektorene ser fram til å få elevene tilbake, forteller Belboe. Men utfordringene er mange.

– Den største utfordringen blir bemanning. Mindre grupper vil kreve økt lærertetthet, mens barn som er hjemme, vil kreve ekstra kapasitet. Vi har ikke reservekapasitet, og det vil være en krevende situasjon, sier hun.

Foreløpig har det ikke kommet mange henvendelser fra bekymrede foreldre.

– Men vi forventer ulike holdninger i foreldregruppen. Det er mange som er utrygge og usikre på dette.

I Trondheim holdt SFO åpnet i påsken, og erfaringene så langt er veldig gode, ifølge Belboe.

– Barna er nesten mer påpasselige med håndvask enn voksne, sier Belboe.

