Seks nye koronadødsfall i Norge

Bergen kommune opplyser i en pressemelding tirsdag ettermiddag at ytterligere én beboer på Metodisthjemmet er død etter å ha testet positivt på covid-19. Dermed har totalt 12 koronasmittede beboere på sykehjem i Bergen dødd.

Tidligere tirsdag opplyste Innlandet sykehus til VG at en eldre pasient ved sykehuset døde mandag av koronaviruset.

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) døde en pasient i løpet av det siste døgnet, opplyste sykehuset ved 11-tiden tirsdag.

En eldre person ved et bo- og omsorgssenter i Asker kommune døde også tirsdag, og i nabokommunen Bærum ble det meldt om et nytt dødsfall ved et sykehjem, melder NRK.

I Moss døde en mann i 80-årene på Orkerød sykehjem andre påskedag, skriver Moss Avis.

Dermed er 140 personer i Norge rapportert døde etter påvist koronasmitte.

