– Vi er på stedet og har kontroll på begge. Det dreier seg ikke om noen livstruende skade. Bakgrunnen for hendelsen vet vi per nå ikke noe om, og vi vet heller ikke noe om relasjonen mellom de to, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Gjerningspersonen er pågrepet og vil bli avhørt av politiet, som fikk melding om knivstikkingen klokka 16.49.

