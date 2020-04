En av fire sykehjemsledere i Oslo har slitt med å forstå rådene fra FHI

innenriks

TV 2 har sendt spørsmål til institusjonssjefer ved sykehjemmene i Oslo og fått svar fra 30 av 43.

På spørsmålet «Har sykehjemmet på noe tidspunkt hatt utfordringer med å tolke regelverket?», svarte 26,7 prosent ja.

Det overrasker verken sykehjemsetaten eller folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

– Jeg tenker at det er for mange, men jeg ville nok gjettet at det kunne vært enda flere, for det har vært vanskelig, sier Stoltenberg, som blant annet peker på tidspress når rådene er blitt utformet.

