Oljeministeren vurderer fortsatt produksjonskutt

innenriks

– Vi vil konkludere om saken i nær fremtid, skriver olje- og energiminister Tina Bru (H) i en epost til NTB.

Opec-medlemmene og gruppens samarbeidsland ble endelig enige om kutt i oljeproduksjonen i et videomøte søndag. Kuttet blir på 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai og til og med juni.

Fredag diskuterte G20-landene om også andre oljeproduserende land som USA, Brasil og Norge skulle bidra med ytterligere kutt for å løfte oljeprisen.

– At produsentlandene i Opec+ nå har blitt enige er meget positivt. Det er et viktig bidrag til en stabilisering av oljemarkedet i løpet av det neste året. Avtalen og diskusjonen på G20-møtet før helgen gjør at viktige brikker i regjeringens beslutningsgrunnlag er på plass, skriver Bru.

