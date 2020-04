Måling: Flere enn før tror koronaepidemien vil vare til jul

innenriks

I den ukentlige undersøkelsen til Nettavisen får rundt 3.000 personer spørsmålet «Hvor lenge tror du koronaepidemien vil vare i Norge?». Deretter har de fått svaralternativene «til påske», «til sommeren», «til jul», «flere år» eller «vet ikke».

Flere enn tidligere uker tror nå at koronapandemien vil vare til jul enn tidligere: Nesten halvparten av Norges befolkning (46 prosent) tror at den vil vare ut året.

For to uker siden var det til sammenligning 34 prosent som trodde pandemien ville vare til jul. Da trodde flertallet at pandemien ville vare til sommeren i Norge. Nå tror 25,9 prosent at den vil vare til sommeren, mot 43 prosent for to uker siden.

Det er uklart ut fra spørsmålsstillingen om folk som har svart, har tenkt på hvor lenge tiltakene vil vare eller når de tror epidemien er helt over i Norge, men professor og samfunnsforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo mener de to kan henge sammen.

– Så lenge man har en pandemi, så er nok følelsen der at man må ta konsekvensene av det også, sier professoren.

Aardal mener resultatene tyder på at nordmenn har god kriseforståelse og er innforstått med at krisen er alvorlig og langvarig.

(©NTB)