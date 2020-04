Helsearbeidere i Oslo føler seg utrygge på jobb

innenriks

Siri Follerås, leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo, opplever at utryggheten hos de ansatte i stor grad har vært knyttet til frykt for å bli smittet og å smitte pasienter og sin egen familie, skriver TV 2.

Mangel på smittevernutstyr har også vært en stor bekymring i hele helsevesenet.

– Vi må gå i krigen med for dårlige våpen, sier fagforeningslederen.

TV 2 har fått Fagforbundet til å stille spørsmål til deres medlemmer i Oslo som blant annet er ansatte ved sykehjem, i tilrettelagt bolig og i hjemmetjenesten.

473 av de drøyt 9.000 medlemmene svarte på spørsmålene i løpet av tre dager fra 4. til 6. april.

56 prosent svarer at de har følt seg utrygge på jobb på grunn av koronapandemien.

En av tre sier at de har opplevd brudd på smittevernreglene der de jobber. 27 prosent oppgir at de har opplevd å sette seg i fare for å bli smittet unødvendig.

Byrådssekretær Per Anders Langerød i byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo skriver i en SMS til TV 2 at de må gå ordentlig gjennom undersøkelsen før de konkluderer.

– Funnene om smittevern er, uten å kjenne detaljene i undersøkelsen, ikke godt nok og det må følges opp, sier Langerød.

(©NTB)