Tusener av stabbursklokker kimte påskeaften

innenriks

– Vi håper at ringinga med de gamle matklokkene under koronakrisen også kan gi en bevissthet om at norsk matproduksjon er viktig – både i krisetid og normaltid, sier leder i Vang Bondelag, Kristoffer Rabstad, til Nationen.

Klokkene ringte klokken 17, samtidig med kirkeklokkene. Det er en mektig symbolikk at bonden tar i bruk stabbursklokka under koronakrisen for å varsle om at alt blir bra, fastslo Kari Svelle Reistad på gården Storimerslund på Vang i Hamar kommune forrige uke.

– I byene spilles og synges det fra balkongene – på bygda har vi stabbursklokker. La stabbursklokkene holde konsert som virkelig høres – til folket fra bonden, sier Reistad til avisen.

Initiativet om å ringe med stabbursklokkene hver eneste lørdag ble tatt av bondelaget i Vang og har spredd seg med rekordfart til bygdelag og grender over hele landet.

– De gamle matklokkene rundt om på gardene har vært lite i bruk i nyere tid. Det er fint at Kari på Storimerslund har endret på dette, sier Rabstad.

