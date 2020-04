Helsedirektoratet vurderer tiltak mot hjemmefester

innenriks

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke et system i Norge der man må ty til bøtelegging og andre strenge sanksjoner for å få folk til å følge de etablerte smittevernreglene. Men vi vil i dialogen med politiske myndigheter følge situasjonen nøye i tiden framover, spesielt med tanke på ansamling av større grupper unge mennesker, advarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad overfor NTB.

En rekke politidistrikter har varslet om mange fester der ungdommer var samlet påskeaften. Det uroer Nakstad.

– Alvorsprat

– Rapportene om private fester i påsken gjør det enda viktigere at foreldre tar en alvorsprat med ungdommene sine om at de må følge reglene for smittevern i Norge, sier Nakstad.

– Selv om unge mennesker i liten grad blir alvorlig syke av koronaviruset, vil de kunne bidra til at andre blir alvorlig syke. Derfor må unge også ta sin del av ansvaret på lik linje med alle andre i samfunnet, framholder han.

– Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltakerne er syke. Vår klare oppfordring er: Hold avstand, ingen fest, sier han til VG.

Stoppet fester

Over hele landet måtte politiet bruke store ressurser på å stoppe hjemmefester lørdag. Operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opplyser til NTB at de natt til søndag fikk 20 meldinger om fest og forstyrrelse av natteroen. Mens det var helt tomt i Stavanger sentrum, måtte politiet rykke ut og stoppe fester med over 20 personer til stede.

– Vi gir råd og sier at de må ta del i smittedugnaden, at de må skjønne alvorligheten, sier Solheim, som også forteller at politiet i enkelte tilfeller har vært nødt til å iføre seg fullt smittevernutstyr.

– Tror det er over

Trøndelag politidistrikt melder på Twitter at de fikk 18 meldinger om feststøy og brudd på smittevernsregler natt til søndag, men at de ikke har hatt kapasitet til å respondere på alle meldingene. Også politiet i Nordland måtte stoppe fester.

– Det virker som folk tror dette er over, og bare gjør som man føler for. Det er det på ingen måte, sier operasjonsleder Remi Johansen til VG.

