Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos i perioden 8. til 9. april denne uken. Totalt 529 personer over 18 år deltok i webundersøkelsen.

33 prosent svarer at de ville gått tilbake på jobbkontoret etter påske dersom de kunne velge.

Denne uken varslet regjeringen at de letter på enkelte av koronatiltakene, som for eksempel åpning av barnehager og skoler. Men de gjentok oppfordringen om at alle som kan jobbe hjemmefra, fortsetter med det i tiden framover.

