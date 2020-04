Drapssiktet mann framstilles for varetekt

innenriks

I fengslingsmøtet i Drammen tingrett, som starter klokken 13, vil politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen i Sørøst politidistrikt begjære fire ukers fengsling for den drapssiktede mannen.

Mannen er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i en bolig på Åssiden i Drammen natt til langfredag. Politiet rykket ut til stedet like over midnatt etter at siktede selv hadde varslet politiet. Han ble pågrepet på stedet.

Faren, som er i 70-årene, er påført hodeskader og ble fredag morgen operert på Ullevål sykehus.

Fredriksen kunne fredag ikke si noe om bakgrunnen for volden.

– Det er for tidlig for politiet å uttale seg om det. Det er noe den videre etterforskningen vil søke å avklare, sa politiadvokaten til NTB.

Siktedes advokat Anders Green opplyste til NTB fredag at mannen har benyttet seg av sin rett til ikke å la seg avhøre, og at han ikke har tatt stilling til siktelsen.

