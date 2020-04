To av tre støtter regjeringens gradvise oppmyking

innenriks

Målingen Norsk koronamonitor ble gjennomført av Opinion tirsdag ettermiddag og kveld etter at regjeringen klokken 16 hadde lagt fram hvordan den videre håndteringen av koronakrisen ville bli. Regjeringen varslet om at skoler og barnehager vil åpne opp fra 20. april. Også hytteforbudet skal heves og frisører og psykologer kan gjenoppta sine tilbud.

– 64 prosent støtter dagens beslutning fra regjeringen om gradvis oppmykning, mens også langvarig videreføring av koronatiltakene. 16 prosent er uenig og 20 prosent sier vet ikke, skriver seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

I alt 600 personer ble intervjuet i undersøkelsen. Askheim sier svarene er uttrykk for en enorm tillitserklæring til myndighetene, men at mange nok er glade for at samfunnet åpnes opp.

– Det sier seg selv at dagens måling, så kort tid etter ny og omfattende informasjon fra regjeringen, primært er en måling av spontane betraktninger, nordmenns magefølelse og uttrykker generell holdning til myndighetene for tiden, sier Askheim.

Han viser også til at tidligere undersøkelser under epidemien har vist en oppslutning på opptil 90 prosent da regjeringen besluttet å stenge alt for å begrense spredningen av viruset.

(©NTB)