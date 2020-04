Norwegian innkaller til ekstraordinær generalforsamling

innenriks

Norwegian-styret foreslår onsdag flere tiltak for å styrke flyselskapets balanse og innfri betingelsene myndighetene har satt for å stille med hjelp til det kriserammede selskapet.

Forslagene innebærer blant annet at gjeld skal konverteres til aksjer og egenkapital, og at det skal gjennomføres en emisjon.

– Det styret nå foreslår, er helt avgjørende for å innfri de strenge kravene myndighetene har satt for at vi skal få tilgang på lånegarantier, sier konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Norwegian kan få tilgang til garantier på 3 milliarder kroner hvis vilkårene innfris.

Ifølge Schram er flyselskapet nå i dialog med obligasjonseiere og andre kreditorer om saken.

– Vi har også allerede begynt arbeidet med «Nye Norwegian», og det vil fortsette med full styrke de neste ukene, sier Schram.

