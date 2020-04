NHO: Ekspressbussene trues av kollaps

innenriks

I en pressemelding onsdag morgen sier direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport at antall reisende med ekspressbussene har falt kraftig etter at smitteverntiltakene ble innført 12. mars. Han peker på at bussnettverket utgjør samfunnskritisk infrastruktur og at den derfor ber om hjelp fra myndighetene for å opprettholde et minimumstilbud.

Stordrange viser til at både togtransporten og flyselskapene har mottatt omfattende finansiell støtte. Ekspressbussene på sin side mottar ingen offentlig støtte.

– Overfor fly og tog har myndighetene vært raskt på banen, og det skal de ha ros for. Men for mange er det ikke mulig å ta fly eller tog dit de skal, og også for disse må man sørge for at det opprettholdes et minimumstilbud. Ikke alle har egen bil, og for disse gruppene representere ekspressbussene et viktig tilbud, sier Stordrange som nå har skrevet et brev til myndighetene hvor det bes om støtte til næringen.

Ifølge NHO Transport har togtrafikken fått 550 millioner kroner utover den statlige støtten de ellers får i krisehjelp på grunn av virusutbruddet.

For luftfartens del kjøper staten nå ekstra 246 ruteflyginger per uker med store fly, og 96 ruteflyginger med mindre fly per uke, etter forhandlinger med NHO Luftfart.

(©NTB)