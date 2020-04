Mann pågrepet etter at kvinne ble funnet død i Trondheim

innenriks

Det opplyser John Ola Volden, seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Trøndelag politidistrikt, til Adresseavisen onsdag morgen.

Ifølge Volden ble mannen pågrepet klokken 22.15 tirsdag kveld.

Kvinnen ble funnet i fjæra mellom Trolla og Flakk av et vitne som skulle på fisketur. Politiet omtalte tirsdag dødsfallet som mistenkelig. Meldingen om funnet kom rett før klokken 12.

– Funn på stedet gjør at politiet ser på dette som et mistenkelig dødsfall. Politiet har startet etterforskning for å avklare om det har skjedd et straffbart forhold, opplyste politiet i Trøndelag til NTB tirsdag.

Den døde kvinnen skal ikke ha ligget lenge i fjæra, ifølge politiet. Hun er identifisert og politiet opplyste tirsdag at de hadde en formening om dødsårsaken.