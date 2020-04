Guldvog: – Må ta høyde for økt antall smittede fra utlandet

innenriks

– Det har kommet mange fra utlandet de siste ukene. Mange av disse kan være smittet, og dette kan påvirke smittetallene de nærmeste ukene, sa Guldvog på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

Han mener man derfor må være forberedt på at det kan komme flere smittede inn i statistikken framover. Fortsatt har flest nordmenn som har blitt smittet i utlandet, vært i Østerrike, mens Spania nå har inntatt andreplassen.

Guldvog pekte også på at antall pasienter som ligger i respirator, har minket, og han mener dette tyder på at tiltakene virker.

– Det skyldes at smittesituasjonen for ti dager til et par uker tilbake var mye bedre enn den var før dette. Tiltakene har altså ført til en redusert smitte i befolkningen, sier Guldvog til NTB.

Selv om det er store mørketall, er helsemyndighetene relativt trygge på dette, sier han.

– Det er jo ikke bare det at det er færre som får intensivbehandling, men det er også en nedgang i antallet som legges inn på sykehus, sier Guldvog.

Siden mandag har antall innlagte koronapasienter falt fra 316 til 250.

(©NTB)