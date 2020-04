innenriks

Helseministeren understreket på tirsdagens pressekonferanse at de strenge tiltakene har vært tøffe og svært tunge for mange, men at de har vært viktige.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal vi klare sammen, sa Høie.

(©NTB)