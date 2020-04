Ukjent hvor mange barn som faktisk går på skolen

innenriks

1,1 millioner barn ble berørt da skoler og barnehager stengte for tre uker siden. Barn med foreldre i samfunnskritiske jobber skulle derimot få fortsette. Men også elever med vedtak om spesialundervisning og elever med spesielle utfordringer skulle fortsatt ha et tilbud. Noen oversikt over hvor mange barn som får benytte seg av et slik tilbud, finnes imidlertid ikke, skriver VG.

– Vi har ennå ikke et systematisk kunnskapsgrunnlag. Husk, dette er en krevende periode på alle nivåer, direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet til avisen.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han ikke har kontroll over hvor mange barn som går i de stengte skolene. Selv om fylkesmennene ble bedt om å registrere dette, har påbudet bare delvis blitt fulgt opp lokalt.

– Veldig ofte er det ikke ungene som har et problem. Det er foreldre som sliter med å mestre å være foreldre. Vi må bidra til å gi foreldre den avlastningen og hjelpen de trenger, sier Ropstad, som er opptatt av at barn med hjelpetiltak fra barnevernet skal sikres plass selv om skolene og mange institusjoner er stengt.

