Nytt chattetilbud for sårbare barn og unge

Tjenesten åpner tirsdag og skal være tilgjengelig gjennom hele påsken.

Alarmtelefonen for barn kan også brukes, både av barn og voksne, hele døgnet gjennom. Den nås på nummer 116 111, både som telefon og på sms.

– Min største bekymring har hele tiden vært hvordan de strenge smitteverntiltakene slår ut for barn og unge som har det vanskelig, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på regjeringens pressekonferanse mandag.

Han fortalte også at det skal settes ned en gruppe av fageksperter for å vurdere konsekvensene for barn og unge av tiltakene som er satt i gang.

– For noen barn er det kanskje spennende å være hjemme fra skole og barnehage, for andre er det helt motsatt. Ukene som ligger foran, kan virke uoverkommelige, sa Ropstad.

Barne- og familieministeren benyttet samtidig anledningen til å be alle som er bekymret for et barn, om å foreta seg noe, enten det er å ringe, besøke dem eller ta kontakt på annen måte.

– Ring og spør hvordan det går, send en melding og spør om de har gjort noe morsomt i dag. Om du har mistanke om at noen har det vanskelig, så meld ifra, lød oppfordringen fra Ropstad.

